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МАГАТЭ: на Запорожской АЭС нарушены все семь «столпов ядерной защиты»

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Семь «столпов ядерной защиты» МАГАТЭ нарушены на Запорожской АЭС, ситуация на этой станции нестабильна, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
МАГАТЭ: на Запорожской АЭС нарушены все семь «столпов ядерной защиты»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остаётся нестабильной. Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны», — сказал он, выступая в Вене на мероприятии Совета управляющих МАГАТЭ.

В конце мая глава «Росатома» Алексей Лихачёв констатировал усиление давления ВСУ на Запорожскую АЭС — по его словам, число прилётов беспилотников кратно увеличилось.

Глава МАГАТЭ отмечал, что удары по территории ЗАЭС чрезвычайно опасны, однако в интервью RT он отметил, что не может выдвигать гипотез о том, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции.

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