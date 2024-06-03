МАГАТЭ: на Запорожской АЭС нарушены все семь «столпов ядерной защиты»

Семь «столпов ядерной защиты» МАГАТЭ нарушены на Запорожской АЭС, ситуация на этой станции нестабильна, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остаётся нестабильной. Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны», — сказал он, выступая в Вене на мероприятии Совета управляющих МАГАТЭ.

В конце мая глава «Росатома» Алексей Лихачёв констатировал усиление давления ВСУ на Запорожскую АЭС — по его словам, число прилётов беспилотников кратно увеличилось.

Глава МАГАТЭ отмечал, что удары по территории ЗАЭС чрезвычайно опасны, однако в интервью RT он отметил, что не может выдвигать гипотез о том, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции.