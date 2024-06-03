МАГАТЭ: на Запорожской АЭС нарушены все семь «столпов ядерной защиты»
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остаётся нестабильной. Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны», — сказал он, выступая в Вене на мероприятии Совета управляющих МАГАТЭ.
В конце мая глава «Росатома» Алексей Лихачёв констатировал усиление давления ВСУ на Запорожскую АЭС — по его словам, число прилётов беспилотников кратно увеличилось.
Глава МАГАТЭ отмечал, что удары по территории ЗАЭС чрезвычайно опасны, однако в интервью RT он отметил, что не может выдвигать гипотез о том, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции.