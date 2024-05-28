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Лихачёв заявил об усилении давления ВСУ на Запорожскую АЭС

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Глава «Росатома» Алексей Лихачёв констатировал усиление давления ВСУ на Запорожскую АЭС — по его словам, число прилётов беспилотников кратно увеличилось.
Лихачёв заявил об усилении давления ВСУ на Запорожскую АЭС
  • РИА Новости

«Давление со стороны ВСУ на Запорожскую станцию, к сожалению, увеличилось. Мы можем сказать о заметном увеличении количества беспилотных летательных аппаратов в воздухе, большинство из них нейтрализуется», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Калининграде завершились переговоры генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами в плане обстрелов ЗАЭС.

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