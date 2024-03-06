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Гросси заявил, что не может выдвигать «гипотез» о том, кто обстреливает ЗАЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью RT заявил, что не может выдвигать гипотез о том, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции.
Гросси заявил, что не может выдвигать «гипотез» о том, кто обстреливает ЗАЭС
  • РИА Новости

«У меня нет гипотез, как у вас и у многих других людей. Я не могу сказать, что что-то случилось, и ткнуть пальцем, если у меня в руках нет всех элементов, чтобы заявить: «Это, очевидно, источник атак (на ЗАЭС. — RT)», — сказал Гросси.

Удары по территории атомной электростанции чрезвычайно опасны, и это известно всем, подчеркнул глава агентства.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что европейские структуры, в том числе МАГАТЭ, не признают, что киевский режим обстреливает атомную станцию.

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