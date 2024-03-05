Европейские структуры, в том числе МАГАТЭ, не признают обстрелов территории ЗАЭС, при этом такие удары создают ядерную угрозу для всего мира.

Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как сообщает РИА Новости, по его словам, все европейские структуры, которые получают деньги Запада, в том числе МАГАТЭ, не признают очевидных вещей — что «укронацистский режим сегодня обстреливает атомную станцию», и это является основным фактором, который создаёт ядерную угрозу для мира.

«Учитывая, что они это не замечают или делают вид, что не замечают, то всё остальное является бессмысленным — разговоры и болтовня», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в рамках визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию состоится ряд встреч на высоком уровне, а также запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской АЭС.