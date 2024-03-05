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Балицкий: МАГАТЭ не признаёт обстрелов Запорожской АЭС, несмотря на их угрозу

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Европейские структуры, в том числе МАГАТЭ, не признают обстрелов территории ЗАЭС, при этом такие удары создают ядерную угрозу для всего мира.
Балицкий: МАГАТЭ не признаёт обстрелов Запорожской АЭС, несмотря на их угрозу
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как сообщает РИА Новости, по его словам, все европейские структуры, которые получают деньги Запада, в том числе МАГАТЭ, не признают очевидных вещей — что «укронацистский режим сегодня обстреливает атомную станцию», и это является основным фактором, который создаёт ядерную угрозу для мира.

«Учитывая, что они это не замечают или делают вид, что не замечают, то всё остальное является бессмысленным — разговоры и болтовня», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в рамках визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию состоится ряд встреч на высоком уровне, а также запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

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