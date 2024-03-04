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Захарова: Гросси в рамках визита в Россию проведёт встречи на высоком уровне

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В рамках визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию состоится ряд встреч на высоком уровне, а также запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«В рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне», — заявила Захарова.

Отмечается, что у Гросси также запланированы консультации по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, а 6 марта он проведёт консультации с российскими представителями по Запорожской АЭС.

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