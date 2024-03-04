Гендиректор МАГАТЭ 5 марта вылетит в Сочи, где проведёт консультации по ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, а 6 марта он проведёт консультации с российскими представителями по Запорожской АЭС.

Об этом рассказал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передаёт РИА Новости.

Насчёт встречи Гросси и российского лидера Владимира Путина он рассказал, что подобная информация должна исходить от пресс-службы главы государства, «если и когда она сочтёт это целесообразным и своевременным сделать такое объявление».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил контактов Путина и Гросси в ходе его визита в Россию.