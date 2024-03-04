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Песков не исключил контакты Путина и Гросси во время визита в Россию

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил контактов президента России Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в ходе его визита в Россию.
Песков не исключил контакты Путина и Гросси во время визита в Россию
  • РИА Новости

Об этом Песков сообщил в беседе с РИА Новости.

«Мы не исключаем такой возможности», — сказал он.

Ранее Рафаэль Гросси сообщил, что планирует отправиться с визитом в Россию во вторник, 5 марта.

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