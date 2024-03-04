Песков не исключил контакты Путина и Гросси во время визита в Россию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил контактов президента России Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в ходе его визита в Россию.

РИА Новости

Об этом Песков сообщил в беседе с РИА Новости. «Мы не исключаем такой возможности», — сказал он. Ранее Рафаэль Гросси сообщил, что планирует отправиться с визитом в Россию во вторник, 5 марта.