Песков не исключил контакты Путина и Гросси во время визита в Россию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил контактов президента России Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в ходе его визита в Россию.
- РИА Новости
Об этом Песков сообщил в беседе с РИА Новости.
«Мы не исключаем такой возможности», — сказал он.
Ранее Рафаэль Гросси сообщил, что планирует отправиться с визитом в Россию во вторник, 5 марта.
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