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Гросси: удары по территории Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, это знают все

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Удары по территории Запорожской атомной электростанции чрезвычайно опасны, и это известно всем, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью RT.
Гросси: удары по территории Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, это знают все
  • Gettyimages.ru

Отвечая на вопрос, предупредил ли Гросси Владимира Зеленского о том, насколько опасны удары украинской армии в районе ЗАЭС, глава МАГАТЭ сказал: «Я думаю, что все в курсе, что стоит на кону в данном случае».

«Моя функция в данном случае заключается в том, чтобы постоянно привлекать внимание всех к тому, каковы риски», — сказал руководитель агентства.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что европейские структуры, в том числе МАГАТЭ, не признают, что киевский режим обстреливает атомную станцию.

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