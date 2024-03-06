Гросси: удары по территории Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, это знают все
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Отвечая на вопрос, предупредил ли Гросси Владимира Зеленского о том, насколько опасны удары украинской армии в районе ЗАЭС, глава МАГАТЭ сказал: «Я думаю, что все в курсе, что стоит на кону в данном случае».
«Моя функция в данном случае заключается в том, чтобы постоянно привлекать внимание всех к тому, каковы риски», — сказал руководитель агентства.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что европейские структуры, в том числе МАГАТЭ, не признают, что киевский режим обстреливает атомную станцию.