Мэр Тбилиси: за отказ от регистрации иноагентов в Грузии грозит штраф

Отказ организаций от регистрации в реестре иноагентов согласно новому закону будет наказываться штрафом, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Если организации не подчинятся, это повлечёт финансовые штрафы, а затем произойдёт арест их счетов... Если ты делаешь доброе дело и у тебя нет недоброжелательных целей, тогда в чём проблема заполнения декларации?» — цитирует его РИА Новости.

По словам Каладзе, есть подозрения в том, что на полученные доходы в стране финансировались революционные сценарии.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия победила недоброжелателей и защитила суверенитет, приняв закон об иностранных агентах.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили после подписания закона об иноагентах отметил, что Минюст страны разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранной силы.