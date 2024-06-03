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Минюст Грузии разработает портал для обязательной регистрации иноагентов

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили после подписания закона об иноагентах заявил, что Минюст страны разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранной силы.
Минюст Грузии разработает портал для обязательной регистрации иноагентов
  • Gettyimages.ru

По его словам, данный ресурс будет разработан в течение 60 дней.

«Я подписал сегодня этот закон, он будет опубликован в «Законодательном вестнике» и будет действовать с завтрашнего дня. С завтрашнего дня в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций», — цитирует РИА Новости Папуашвили.

Он обратил особое внимание на то, что организации, имеющие «значительное иностранное финансирование», будут обязаны зарегистрироваться и задекларировать финансы 2023 года.

Согласно закону, организация считается проводящей интересы иностранной силы при получении более 20% доходов из-за рубежа.

Ранее стало известно, что в Грузии подписан закон об иноагентах, он вступает в силу.

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