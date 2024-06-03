Минюст Грузии разработает портал для обязательной регистрации иноагентов

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили после подписания закона об иноагентах заявил, что Минюст страны разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранной силы.

По его словам, данный ресурс будет разработан в течение 60 дней.

«Я подписал сегодня этот закон, он будет опубликован в «Законодательном вестнике» и будет действовать с завтрашнего дня. С завтрашнего дня в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций», — цитирует РИА Новости Папуашвили.

Он обратил особое внимание на то, что организации, имеющие «значительное иностранное финансирование», будут обязаны зарегистрироваться и задекларировать финансы 2023 года.

Согласно закону, организация считается проводящей интересы иностранной силы при получении более 20% доходов из-за рубежа.

Ранее стало известно, что в Грузии подписан закон об иноагентах, он вступает в силу.