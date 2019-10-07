Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
  • РИА Новости

«Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Других подробностей не сообщается.

2 октября главы генштабов России и США Валерий Герасимов и Марк Милли провели телефонные переговоры, в рамках которых стороны обсудили «представляющие взаимный интерес» вопросы.

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