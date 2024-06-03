В МИД Казахстана назвали сомнительной идею с интервью Зеленского азиатским СМИ

Затея с интервью Владимира Зеленского ряду центральноазиатских СМИ довольно сомнительная, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он напомнил, что украинская сторона самостоятельно инициировала этот проект и пригласила в Киев нескольких представителей частных СМИ Казахстана.

«Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной. Оно получилось больше эмоциональным, чем рациональным», — цитирует дипломата ТАСС.

Смадияров добавил, что для обращения к аудитории в Казахстане Киеву было бы проще действовать через украинские СМИ.

В марте в Минобороны Казахстана заявили, что информация о том, что страна ведёт переговоры с Украиной о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ, не соответствует действительности.