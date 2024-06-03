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Один из пойманных в Крыму агентов должен был совершить диверсию на аэродроме

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Один из пойманных в Крыму агентов СБУ и ГУР Украины признался, что должен был совершить диверсию на военном аэродроме.
Один из пойманных в Крыму агентов должен был совершить диверсию на аэродроме
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Украинский куратор поставил севастопольцу задачу — совершить диверсию на военном аэродроме в посёлке Кача. Взрывчатку он достал из тайника.

«Насколько я знаю, это военная разведка Украины. Первое задание — это был визуальный контроль... Войск, самолётов на аэродроме. Корабли никогда никого не интересовали. МиГ-31, переделанные под «Кинжал», — вот это как бы основное, что интересовало», — сказал задержанный.

3 июня стало известно, что ФСБ России вскрыла агентурную сеть СБУ и ГУР Украины в Крыму. При обысках у агентов нашли взрывные устройства, а на их телефонах была найдена переписка с кураторами из украинских спецслужб.

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