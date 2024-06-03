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Минсельхоз рассчитывает до конца недели ввести режим ЧС из-за заморозков

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В России из-за заморозков до конца недели могут ввести режим федерального ЧС, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Это будет сделано, если МЧС проведёт свою подкомиссию, Минсельхоз рассчитывает на это, сообщила Лут.

«И после этого будем работать со страховыми компаниями», — цитирует министра РИА Новости.

Ущерб для сельского хозяйства от майских заморозков пока не посчитан, отметила она.

Как ранее отметил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин, в России не ожидается роста цен на яблоки из-за снижения урожая в связи с произошедшими в начале мая заморозками.

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