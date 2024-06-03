Минсельхоз рассчитывает до конца недели ввести режим ЧС из-за заморозков
Это будет сделано, если МЧС проведёт свою подкомиссию, Минсельхоз рассчитывает на это, сообщила Лут.
«И после этого будем работать со страховыми компаниями», — цитирует министра РИА Новости.
Ущерб для сельского хозяйства от майских заморозков пока не посчитан, отметила она.
Как ранее отметил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин, в России не ожидается роста цен на яблоки из-за снижения урожая в связи с произошедшими в начале мая заморозками.