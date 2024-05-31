Россельхознадзор не ожидает роста цен на яблоки из-за снижения урожая
- АГН «Москва»
- © Чингаев Ярослав
Как сообщил ТАСС заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в кулуарах Всероссийского зернового форума, выпавшие объёмы урожая заместят поставки из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья.
«Что касается яблок, в связи с нынешними погодными условиями Минсельхоз России прогнозирует по плодовым небольшой недобор урожая. Но в целом конечный потребитель не увидит повышения стоимости, потому что это всё будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран: Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин.
По его словам, в Россию ежегодно завозится порядка 12 млн т различной плодоовощной продукции.