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Россельхознадзор не ожидает роста цен на яблоки из-за снижения урожая

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В России не ожидается роста цен на яблоки из-за снижения урожая в связи с произошедшими в начале мая заморозками. Кроме того, отсутствуют предпосылки к их недостатку на рынке.
Россельхознадзор не ожидает роста цен на яблоки из-за снижения урожая
  • АГН «Москва»
  • © Чингаев Ярослав

Как сообщил ТАСС заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в кулуарах Всероссийского зернового форума, выпавшие объёмы урожая заместят поставки из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья.

«Что касается яблок, в связи с нынешними погодными условиями Минсельхоз России прогнозирует по плодовым небольшой недобор урожая. Но в целом конечный потребитель не увидит повышения стоимости, потому что это всё будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран: Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин.

По его словам, в Россию ежегодно завозится порядка 12 млн т различной плодоовощной продукции.

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