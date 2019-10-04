Суд арестовал подозреваемого в нападении на училище в Финляндии
- РИА Новости
«Остаётся вопрос, почему это произошло, чего хотел нападавший», — сказал руководитель расследования из Центральной криминальной полиции Финляндии Олли Тёуряса.
Версия о мотиве преступления в интересах следствия не разглашается.
Отмечается, что срок для выдвижения обвинения по делу — 13 февраля 2020 года.
В настоящее время подозреваемый в убийстве и девяти покушениях гражданин Финляндии Финна Йоэла Отто Аукусти находится в реанимации.
Полиция заявила о намерении перевести его из больницы в тюрьму, когда это позволит состояние его здоровья.
Ранее сообщалось, что при нападении на училище в Финляндии погибла украинка 1996 года рождения, ещё десять человек пострадали. Для нейтрализации нападавшего было применено огнестрельное оружие.