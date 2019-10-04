Суд арестовал подозреваемого в нападении на училище в Финляндии

Суд в Финляндии арестовал подозреваемого в нападении на профессиональное училище в городе Куопио, сообщает Yle.

«Остаётся вопрос, почему это произошло, чего хотел нападавший», — сказал руководитель расследования из Центральной криминальной полиции Финляндии Олли Тёуряса.

Версия о мотиве преступления в интересах следствия не разглашается.

Отмечается, что срок для выдвижения обвинения по делу — 13 февраля 2020 года.

В настоящее время подозреваемый в убийстве и девяти покушениях гражданин Финляндии Финна Йоэла Отто Аукусти находится в реанимации.

Полиция заявила о намерении перевести его из больницы в тюрьму, когда это позволит состояние его здоровья.

Ранее сообщалось, что при нападении на училище в Финляндии погибла украинка 1996 года рождения, ещё десять человек пострадали. Для нейтрализации нападавшего было применено огнестрельное оружие.