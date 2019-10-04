Суд арестовал подозреваемого в нападении на училище в Финляндии

Короткая ссылка
Суд в Финляндии арестовал подозреваемого в нападении на профессиональное училище в городе Куопио, сообщает Yle.
Суд арестовал подозреваемого в нападении на училище в Финляндии
  • РИА Новости

«Остаётся вопрос, почему это произошло, чего хотел нападавший», — сказал руководитель расследования из Центральной криминальной полиции Финляндии Олли Тёуряса.

Версия о мотиве преступления в интересах следствия не разглашается.

Отмечается, что срок для выдвижения обвинения по делу — 13 февраля 2020 года.

В настоящее время подозреваемый в убийстве и девяти покушениях гражданин Финляндии Финна Йоэла Отто Аукусти находится в реанимации.

Полиция заявила о намерении перевести его из больницы в тюрьму, когда это позволит состояние его здоровья.

Ранее сообщалось, что при нападении на училище в Финляндии погибла украинка 1996 года рожденияещё десять человек пострадали. Для нейтрализации нападавшего было применено огнестрельное оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить