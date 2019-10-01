Один человек погиб и 10 пострадали при нападении в Финляндии
- Reuters
Об этом финская полиция сообщила на своей странице в Twitter.
Уточняется, что инцидент произошёл в профессиональном училище, которое располагается в торговом центре Hermann.
«Согласно уточнённой информации, в ТЦ Hermann в Куопио ранения получили десять человек — двоих из них серьёзные. Также есть один погибший», — указывается в заявлении.
Päivitetyn tiedon mukaan #Kuopio n Hermannissa on loukkaantuneita kymmenen, joista kaksi vakavasti. Menehtyneitä on yksi. #poliisi#poliisiis— Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) 1 октября 2019 г.
Уточняется, что одним из раненых является сам нападавший. Для его нейтрализации полиция применила огнестрельное оружие.
Ранее по меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения вооружённого ножом неизвестного торговом центре в американском округе Балтимор.