Один человек погиб и 10 пострадали при нападении в Финляндии

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Один человек погиб и 10 получили ранения в результате нападения в финском городе Куопио.
Один человек погиб и 10 пострадали при нападении в Финляндии
  • Reuters

Об этом финская полиция сообщила на своей странице в Twitter.

Уточняется, что инцидент произошёл в профессиональном училище, которое располагается в торговом центре Hermann.

«Согласно уточнённой информации, в ТЦ Hermann в Куопио ранения получили десять человек — двоих из них серьёзные. Также есть один погибший», — указывается в заявлении.

Уточняется, что одним из раненых является сам нападавший. Для его нейтрализации полиция применила огнестрельное оружие.

Ранее по меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения вооружённого ножом неизвестного торговом центре в американском округе Балтимор.

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