МИД Норвегии анонсировал возобновление переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

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Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции во главе с Хуаном Гуаидо будут возобновлены.

«Стороны вновь подтвердили стремление найти согласованное и конституционное решение, нацеленное на обеспечение благосостояния венесуэльского народа», — приводит Associated Press заявление МИД Норвегии.

О конкретных датах переговоров не сообщается.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что венесуэльское правительство не намерено принимать участие в очередном раунде переговоров с оппозицией, которые должны были состояться 8—9 августа.

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