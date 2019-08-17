МИД Норвегии анонсировал возобновление переговоров властей Венесуэлы и оппозиции
«Стороны вновь подтвердили стремление найти согласованное и конституционное решение, нацеленное на обеспечение благосостояния венесуэльского народа», — приводит Associated Press заявление МИД Норвегии.
О конкретных датах переговоров не сообщается.
Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что венесуэльское правительство не намерено принимать участие в очередном раунде переговоров с оппозицией, которые должны были состояться 8—9 августа.