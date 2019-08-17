МИД Норвегии анонсировал возобновление переговоров властей Венесуэлы и оппозиции

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции во главе с Хуаном Гуаидо будут возобновлены.

«Стороны вновь подтвердили стремление найти согласованное и конституционное решение, нацеленное на обеспечение благосостояния венесуэльского народа», — приводит Associated Press заявление МИД Норвегии. О конкретных датах переговоров не сообщается. Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что венесуэльское правительство не намерено принимать участие в очередном раунде переговоров с оппозицией, которые должны были состояться 8—9 августа.