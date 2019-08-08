Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией 8—9 августа

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что венесуэльской правительство отказалось от очередного раунда переговоров с оппозицией, которые должны были пройти 8—9 августа.

«Несмотря на то, что делегация оппозиции, назначенная Хуаном Гуаидо, уже находится на Барбадосе для очередного раунда переговоров на этой неделе, президент Николас Мадуро принял решение не отправлять венесуэльскую делегацию в этот раз», — говорится в заявлении, которое опубликовано на странице Родригеса в Twitter.

Отмечается, что соответствующее решение Мадуро принял из-за «грубой и жестокой агрессии… со стороны администрации Трампа против Венесуэлы, которая включает незаконную блокировку нашей экономики, торговли и финансов».

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

В соответствии с указом под блокировку активов попадают Центробанк Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA.