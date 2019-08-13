Мадуро создал новое министерство
«Я создал новое Министерство по туризму и внешней торговле и назначил Феликса Рамона Пласенсиа Гонсалеса, который будет отвечать за придание импульса туристическому развитию и международным инвестициям в Венесуэлу», — сообщил венесуэльский лидер.
Также он провёл новые назначения в министерствах, занимающихся вопросами образования, гендерного равенства, промышленности, экологии и сельского хозяйства.
Ранее Мадуро призвал существенно увеличить добычу нефти в Венесуэле.