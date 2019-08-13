Мадуро создал новое министерство

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Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о создании в стране нового ведомства — Министерства по туризму и внешней торговле. Об этом он написал в своём Twitter.

«Я создал новое Министерство по туризму и внешней торговле и назначил Феликса Рамона Пласенсиа Гонсалеса, который будет отвечать за придание импульса туристическому развитию и международным инвестициям в Венесуэлу», — сообщил венесуэльский лидер. 

Также он провёл новые назначения в министерствах, занимающихся вопросами образования, гендерного равенства, промышленности, экологии и сельского хозяйства.

Ранее Мадуро призвал существенно увеличить добычу нефти в Венесуэле.

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