Мадуро призвал существенно увеличить добычу нефти в стране

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости наращивания добычи нефти для решения социальных задач в рамках существующих санкций со стороны США.

«Мы должны создавать собственные источники богатства... повысить эффективность PDVSA (нефтяной компании — RT.), повысить добычу нефти», — сказал он на митинге против введения экономической блокады со стороны США.

Мадуро заявил, что страна добывает 1 млн баррелей нефти в день, однако, по его словам, до конца года необходимо увеличить этот показатель до 2 млн баррелей. Деньги от продажи «богатства Венесуэлы» должны быть инвестированы в сферы здравоохранения, образования и строительства.

Таким образом глава Боливарианской Республики рассчитывает ответить на американские санкции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.

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