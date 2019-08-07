В США арестовали россиянина

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В американском штате Пенсильвания арестовали россиянина Владимира Кузнецова. Он обвиняется в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей в Россию.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. 

«В федеральном суде Бруклина было обнародовано заключение по обвинению российского гражданина Владимира Кузнецова в незаконном экспорте, попытке экспорта и заговоре с целью экспорта частей и принадлежностей к огнестрельному оружию из Соединённых Штатов лицам в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кузнецов арестовали в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания.

Ранее российские дипломаты посетили в федеральной тюрьме Данбери, штат Коннектикут, россиянку Богдану Осипову, осуждённую в США после вывоза собственных детей в Россию.

7 июня федеральный окружной суд Канзаса приговорил россиянку к семи годам тюрьмы по обвинению в похищении своих детей и вымогательстве. 

В 2014 году Осипова вывезла детей из США, а также подала на развод с мужем-американцем. Однако муж убедил американский суд лишить женщину родительских прав. В 2017 году россиянка вернулась в Штаты, чтобы оспорить это решение, но её арестовали.

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