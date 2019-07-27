В консульстве рассказали об условиях содержания Осиповой в тюрьме США

Российские дипломаты посетили в федеральной тюрьме Данбери, штат Коннектикут, россиянку Богдану Осипову, осуждённую в США после вывоза собственных детей в Россию. Об этом сообщили в Генеральном консульстве в Нью-Йорке.

«Богдана Осипова на условия своего содержания под стражей не жаловалась. Согласно имеющейся информации, администрация тюрьмы разрешила ей поговорить с детьми по видеосвязи», — говорится в сообщении консульства в Twitter.

В российской дипмиссии подчеркнули, что постоянно контролируют ситуацию по осуждённым в США гражданам страны.

Ранее сообщалось, что Осипова будет отбывать наказание в отделении общего режима в тюрьме Данбери.

7 июня федеральный окружной суд Канзаса приговорил россиянку к семи годам тюрьмы по обвинению в похищении своих детей и вымогательстве.

В 2014 году Осипова вывезла детей из США, а также подала на развод с мужем-американцем. Однако муж убедил американский суд лишить женщину родительских прав. В 2017 году россиянка вернулась в Штаты, чтобы оспорить это решение, но её арестовали.