Суд в США дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции

Суд в США предоставил адвокатам россиянки Богданы Осиповой 10 дней на оплату пошлины за дальнейшее рассмотрение апелляционной жалобы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

«Положенная плата не внесена. Если плата не будет передана клерку окружного суда или в этот суд не будет подано заявление о рассмотрении без предоплаты в течение десяти дней с даты этого письма, то прошение может быть отклонено без последующего уведомления», — говорится в материалах суда.

7 июня суд в США приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.

Впоследствии россиянка подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.

Подробнее о ситуации — в материале RT.