Суд в США дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
«Положенная плата не внесена. Если плата не будет передана клерку окружного суда или в этот суд не будет подано заявление о рассмотрении без предоплаты в течение десяти дней с даты этого письма, то прошение может быть отклонено без последующего уведомления», — говорится в материалах суда.
7 июня суд в США приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве.
Впоследствии россиянка подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
Подробнее о ситуации — в материале RT.