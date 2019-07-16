Министр ВМС США Ричард Спенсер временно возглавил Пентагон

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Министр ВМС США Ричард Спенсер временно стал исполняющим обязанности главы Пентагона. Об этом сообщает The Washingtom Times со ссылкой на заявление Министерства обороны.

«Наши союзники и партнеры могут быть уверены, что Министерство обороны по-прежнему готово выполнить наши обязательства по всему миру в поддержку наших общих целей», — приводит издание его слова.

Как отмечается, кандидатура главы Пентагона на постоянной основе Марка Эспера ранее была выдвинута для утверждения комитетом Палаты представителей США по вооружённым силам.

В июне американский лидер Дональд Трамп принял решение выдвинуть Марка Эспера на пост главы ведомства.

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