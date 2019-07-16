Министр ВМС США Ричард Спенсер временно возглавил Пентагон

Министр ВМС США Ричард Спенсер временно стал исполняющим обязанности главы Пентагона. Об этом сообщает The Washingtom Times со ссылкой на заявление Министерства обороны.

«Наши союзники и партнеры могут быть уверены, что Министерство обороны по-прежнему готово выполнить наши обязательства по всему миру в поддержку наших общих целей», — приводит издание его слова.

Как отмечается, кандидатура главы Пентагона на постоянной основе Марка Эспера ранее была выдвинута для утверждения комитетом Палаты представителей США по вооружённым силам.

В июне американский лидер Дональд Трамп принял решение выдвинуть Марка Эспера на пост главы ведомства.