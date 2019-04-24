Вице-премьер России встретится с президентом Ирака

Российский вице-премьер Юрий Борисов в ходе визита в Багдад 24-25 апреля планирует встретится с президентом Ирака Бархамом Салехом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера.

В Багдаде пройдёт заседание российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Сопредседателем с российской стороны является Юрий Борисов, он примет участие в пленарном заседании комиссии, а также проведёт двусторонние переговоры», — заявили в аппарате.

Также указывается, что в ходе поездки запланированы переговоры Борисова с Салехом, премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махли и главой МИД этой страны Мухаммедом Али аль-Хакимом.

Ранее Салех призвал российскую сторону участвовать в восстановлении Ирака, а также инвестировать в нефтегазовый сектор.