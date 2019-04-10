Президент Ирака призвал Россию участвовать в восстановлении страны

Иракский президент Бархам Салех призвал российскую сторону участвовать в восстановлении Ирака, а также инвестировать в нефтегазовый сектор. Об этом информирует пресс-служба иракского лидера.

По её данным, Салех принял замглавы российского МИД, спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова в Багдаде.

«Его превосходительство призвал российскую сторону эффективно участвовать в восстановлении Ирака и инвестировать в нефтегазовый и энергетический секторы», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Также Салех заявил о заинтересованности Багдада в укреплении отношений с Москвой на «политическом, экономическом и инвестиционном уровнях».

Кроме того, президент подчеркнул необходимость согласования усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Ранее стало известно, что Ирак откроет границу с Сирией.