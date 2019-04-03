СМИ опубликовали фотографии строительства атомного реактора в Эр-Рияде

Агентство Bloomberg опубликовало спутниковые фотографии, на которых, как утверждается, изображено строительство первого ядерного реактора в королевстве.

По данным агентства, снимки подтверждают, что атомная программа Саудовской Аравии продвигается, а на фотографиях можно различить строящийся резервуар для ядерного топлива.

First images of Saudi Arabia's nuclear program show reactor is near complete https://t.co/qvMd2AersLpic.twitter.com/HuAMmVXj1T — Bloomberg Politics (@bpolitics) 3 апреля 2019 г.

При этом отмечается, что эти данные вызывают обеспокоенность у экспертов по контролю над вооружениями.

В декабре 2017 года российская госкорпорация «Росатом» и Саудовский научный центр атомной и возобновляемой энергетики имени короля Абдаллы подписали «дорожную карту» о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии.