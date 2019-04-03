МИД России отметил позитивную динамику в диалоге с Японией

В ходе очередного раунда российско-японского стратегического диалога отмечена позитивная динамика сотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«В ходе консультаций обсуждены вопросы развития двусторонних отношений по широкому спектру направлений, включая график политического диалога. Отмечена позитивная динамика сотрудничества», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в ходе встречи произошёл обстоятельный обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам.

Ранее замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщил, что в подходах Москвы и Токио сохраняются существенные расхождения при обсуждении мирного договора между двумя странами.

Дипломат отметил, что Москва и Токио должны продвигать переговорный процесс.

Сотрудник ИМЭМО РАН Кристина Вода в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила позиции Москвы и Токио в отношении Курил.