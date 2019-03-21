В МИД России сообщили о расхождениях во взглядах Москвы и Токио на мирный договор

Замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщил, что в подходах Москвы и Токио сохраняются существенные расхождения при обсуждении мирного договора между двумя странами.

Об этом он сообщил на встрече с японским коллегой Такэо Мори в Москве.

«Мы ещё находимся в самом начале переговорного пути, и в наших подходах сохраняются существенные расхождения», — приводит РИА Новости слова Моргулова.

Дипломат отметил, что Москва и Токио должны продвигать переговорный процесс.

Ранее в МИД Японии сообщили, что заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Мори 21 марта в Москве проведут новый раунд переговоров по проблеме мирного договора.

Сотрудник ИМЭМО РАН Кристина Вода в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила позиции Москвы и Токио в отношении Курил.