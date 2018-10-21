Две общественные организации из США выразили желание посетить Крым

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Две общественные организации США обратились к властям Крыма с просьбой посетить полуостров с ознакомительным визитом, рассказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Две общественные организации из США выразили желание посетить Крым
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

«К нам обратились граждане Соединённых Штатов Америки с предложением обсудить их возможный приезд в Крым в 2019 году. Речь идёт о представителях двух американских общественных объединений: Центр гражданских инициатив и Американская студенческая организация», — цитирует его РИА Новости.

Гемпель отметил, что американцы «хотели бы приехать с целью ознакомления с жизнью и деятельностью... республики и налаживания дружеских и партнёрских отношений».

«Я думаю, что эта группа будет сформирована и они к нам приедут», — сказал он.

Ранее представители американской делегации поделились своими впечатлениями от пребывания в Крыму.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал визит американской делегации общественных деятелей в Крым.

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