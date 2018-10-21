Две общественные организации из США выразили желание посетить Крым
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«К нам обратились граждане Соединённых Штатов Америки с предложением обсудить их возможный приезд в Крым в 2019 году. Речь идёт о представителях двух американских общественных объединений: Центр гражданских инициатив и Американская студенческая организация», — цитирует его РИА Новости.
Гемпель отметил, что американцы «хотели бы приехать с целью ознакомления с жизнью и деятельностью... республики и налаживания дружеских и партнёрских отношений».
«Я думаю, что эта группа будет сформирована и они к нам приедут», — сказал он.
Ранее представители американской делегации поделились своими впечатлениями от пребывания в Крыму.
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал визит американской делегации общественных деятелей в Крым.