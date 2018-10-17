Медведев рассказал об уважении России к Трампу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона с уважением относится к президенту США Дональду Трампу.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Euronews.

«Дональд Трамп — президент Соединённых Штатов Америки. Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Если бы на месте Трампа был другой президент, мы бы с не меньшим уважением относились к нему», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, в России понимают, что Трамп в настоящий момент находится под давлением и не в состоянии улучшить отношения Вашингтона и Москвы. Как отметил Медведев, по этой же причине маловероятно, что американскому лидеру удастся наладить контакты между странами в будущем.

«Его, с одной стороны, подозревают в каких-то симпатиях к нашей стране, хотя, собственно говоря, он ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал. И вряд ли способен сделать — именно в силу давления, которое на него оказывается. А с другой стороны, на него давят по другим направлениям», — добавил премьер.

Ранее эксперт Константин Блохин в беседе с НСН оценил итоги встречи Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки 16 июля.