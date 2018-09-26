Эксперт оценил союз России и Китая на фоне санкций США
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Таким образом он прокомментировал заявление заместителя министра коммерции КНР Фу Цзыина о том, что Пекин и Москва способны объединёнными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.
По словам Асафова, агрессивная политика Вашингтона диктует новые условия для сотрудничества стран, на которых распространяется американское давление.
«Наши страны столкнулись с очевидной необходимостью создавать союзы для противостояния американскому давлению», — считает эксперт.
Как отметил Асафов, санкции для американцев являются инструментом достижения недобросовестной конкуренции во всех областях.
Ранее экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал санкционную политику США в отношении России.