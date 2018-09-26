Эксперт оценил союз России и Китая на фоне санкций США

Политолог Александр Асафов в беседе с НСН оценил союз России и Китая на фоне санкций США.

Таким образом он прокомментировал заявление заместителя министра коммерции КНР Фу Цзыина о том, что Пекин и Москва способны объединёнными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.

По словам Асафова, агрессивная политика Вашингтона диктует новые условия для сотрудничества стран, на которых распространяется американское давление.

«Наши страны столкнулись с очевидной необходимостью создавать союзы для противостояния американскому давлению», — считает эксперт.

Как отметил Асафов, санкции для американцев являются инструментом достижения недобросовестной конкуренции во всех областях.

Ранее экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал санкционную политику США в отношении России.