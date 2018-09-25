Экс-премьер Франции Вальс решил стать кандидатом на пост мэра Барселоны
Экс-премьер Франции Манюэль Вальс принял решение выставить свою кандидатуру на должность мэра Барселоны на выборах в мае 2019 года.
- Reuters
«Я хочу стать следующим мэром Барселоны», — цитирует политика телеканал LCI.
Действующим мэром Барселоны является Ада Колау.
56-летний Вальс занимал должность премьер-министра Франции с 2014 по 2016 год.
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