Экс-премьер Франции Вальс решил стать кандидатом на пост мэра Барселоны

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Экс-премьер Франции Манюэль Вальс принял решение выставить свою кандидатуру на должность мэра Барселоны на выборах в мае 2019 года.
Экс-премьер Франции Вальс решил стать кандидатом на пост мэра Барселоны
  • Reuters

«Я хочу стать следующим мэром Барселоны», — цитирует политика телеканал LCI.

Действующим мэром Барселоны является Ада Колау.

56-летний Вальс занимал должность премьер-министра Франции с 2014 по 2016 год.

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