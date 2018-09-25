Экс-премьер Франции Вальс решил стать кандидатом на пост мэра Барселоны

Экс-премьер Франции Манюэль Вальс принял решение выставить свою кандидатуру на должность мэра Барселоны на выборах в мае 2019 года.

Reuters

«Я хочу стать следующим мэром Барселоны», — цитирует политика телеканал LCI. Действующим мэром Барселоны является Ада Колау. 56-летний Вальс занимал должность премьер-министра Франции с 2014 по 2016 год.