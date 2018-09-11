Парламент Литвы запретил СМИ распространять информацию о способах совершения самоубийств

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Парламент Литвы запретил средствам массовой информации распространять подробности о способах и мотивах совершения самоубийств, внеся поправки в соответствующий закон.
Парламент Литвы запретил СМИ распространять информацию о способах совершения самоубийств
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 Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

«Сейм дополнил 22-ю статью закона об информировании общественности. В правовом акте утверждается, что средства общественной информации, распространители и их участники, публикующие новости о самоубийствах или попытках самоубийств, не должны сообщать о мотивах данного поступка, способах и средствах, трактовать самоубийство как подходящий способ решения какой-либо проблемы», — цитирует сообщение РИА Новости.

Согласно тексту документа, СМИ запрещается в том числе распространять информацию о самоубийстве как о повседневном факте, а также публиковать материалы, содержащие процесс совершения суицида.

Ранее в Роскомнадзоре заявили о блокировке 14 тыс. страниц с суицидальным контентом в социальных сетях.

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