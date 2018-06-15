Глава МИД Греции рассказал о причинах кризиса Европейского союза

Евросоюз находится в состоянии кризиса в связи с утерей привлекательности повестки дня, а для исправления ситуации необходимо не ограничиваться торгово-экономическим сотрудничеством или санкциями против третьих стран, считает министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас.

Об этом он рассказал газете «Известия».

«Сейчас у Евросоюза больше негативная, нежели позитивная повестка дня. Она потеряла свою привлекательность», — заявил дипломат.

По его словам, «необходимо реанимировать ту причину, по которой Евросоюз когда-то был создан» и «найти точки, которые привлекали бы людей».

«Необходимо, чтобы ЕС не ограничивался торгово-экономическим сотрудничеством или санкциями против третьих стран. Мы должны снова обрести себя», — сказал политик.

При этом Кодзиас подчеркнул, что санкционный режим, который Греция должна соблюдать, отрицательно влияет на греческую экономику, в частности — на экспорт. Подобный подход, считает министр, является «не самым рациональным инструментом дипломатии».

Ранее Европарламент принял резолюцию, которая призывает Европейский союз продлить санкции в отношении России.