Глава МИД Греции рассказал о причинах кризиса Европейского союза
Об этом он рассказал газете «Известия».
«Сейчас у Евросоюза больше негативная, нежели позитивная повестка дня. Она потеряла свою привлекательность», — заявил дипломат.
По его словам, «необходимо реанимировать ту причину, по которой Евросоюз когда-то был создан» и «найти точки, которые привлекали бы людей».
«Необходимо, чтобы ЕС не ограничивался торгово-экономическим сотрудничеством или санкциями против третьих стран. Мы должны снова обрести себя», — сказал политик.
При этом Кодзиас подчеркнул, что санкционный режим, который Греция должна соблюдать, отрицательно влияет на греческую экономику, в частности — на экспорт. Подобный подход, считает министр, является «не самым рациональным инструментом дипломатии».
Ранее Европарламент принял резолюцию, которая призывает Европейский союз продлить санкции в отношении России.