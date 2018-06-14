В МИД не исключили появления новых государств с военным ядерным потенциалом

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в мире невозможно исключить появление новых государств с военным ядерным потенциалом.

По его словам, такие государства пока не появляются на планете благодаря Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Не будь договора, ядерным оружием... могли бы обзавестись до 50 стран. И хотя мы не можем полностью исключить появление новых государств с военным ядерным потенциалом, тем не менее без договора ситуация была бы гораздо хуже», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует. Он также заявил о достижении «большого прогресса» в денуклеаризации Северной Кореи.