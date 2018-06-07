В Совфеде прокомментировали заявление экс-генсека НАТО о военных способностях России

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о военных способностях России.
В Совфеде прокомментировали заявление экс-генсека НАТО о военных способностях России
  • © РИА Новости

По словам сенатора, если объективно оценивать боевые возможности российских вооружённых сил, то можно констатировать, что их уровень техники, снаряжения и подготовки значительно превышает украинский.

«Тем не менее заявление Расмуссена носит провокационный характер», — сказал Клинцевич.

По его словам, Россия абсолютно самодостаточна с точки зрения территории и материальных ресурсов, а также хочет жить в мире со своими соседями, особенно с братьями-украинцами.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен оценил способность альянса противостоять «массированной атаке российских танков», а также предположил, что если бы Москва и Киев вступили в состояние военного конфликта, то Россия заняла бы Украину «за несколько дней».

В апреле старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в беседе с НСН прокомментировал готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше.

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