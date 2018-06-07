Экс-генсек НАТО оценил военные способности России

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен оценил способность альянса противостоять «массированной атаке российских танков», а также предположил, что если бы Москва и Киев вступили в состояние военного конфликта, то Россия заняла бы Украину «за несколько дней».

«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней», — рассказал Расмуссен изданию Die Welt.

По его словам, страны НАТО «определённо готовы» к противостоянию России, однако Расмуссен подчеркнул, что сдерживание потенциального противника является лучшим способом поддержания мира.

Кроме того, он отметил, что Россия может присоединиться к альянсу.

«Однако до сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем», — рассказал бывший глава организации.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО никогда не прекратит попытки вести диалог с Россией и наладить более тесные отношения с ней.

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