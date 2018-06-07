Мэттис: НАТО никогда не прекратит вести диалог с Россией

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НАТО никогда не прекратит вести диалог с Россией и наладить более тесные отношения с ней, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Но когда мы видим, что произошло на американских выборах и некоторых европейских выборах, когда мы видим другие аспекты изменения Россией границ Европы путем применения силы оружия, то НАТО вынуждена отвечать», — заявил он, выступая перед журналистами.

Ранее Россия и НАТО обсудили способы предотвращения опасных инцидентов.

В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности поддержания диалога с Россией, несмотря на её «опасные действия».

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