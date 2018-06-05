Чижов рассказал о негативном влиянии санкций ЕС на экономику России
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- globallookpress.com
«Односторонние санкции, наложенные ЕС, оказали негативное влияние на экономику России и стран ЕС, мы не просим снять эти меры», — приводит его слова Интерфакс.
По его словам, «если будет достаточная политическая воля, возможно, эти меры будут пересмотрены».
Он добавил, что Москва не закрыла ни один канал сотрудничества с Евросоюзом.
Ранее в Италии заявили, что планируют создать «цепную реакцию» в вопросе снятия санкций с России.