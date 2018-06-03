Вице-канцлер Австрии призвал отменить антироссийские санкции
«Было бы желательно, чтобы ЕС пересмотрел (позицию к России. — RT), поскольку санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике», — отметил Штрахе.
По его словам, Евросоюз должен продемонстрировать адекватную реакцию на введённые США пошлины на сталь и алюминий, а также воспользоваться актуальной ситуацией для налаживания отношений с Россией.
«ЕС должен отреагировать, потому что из-за новой обстановки невозможна честная торговля», — сказал вице-канцлер.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что спираль санкций в мире лишь раскручивается и затрагивает всё больше стран.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с ФАН рассказал о двух типах санкций против России.