Эксперт рассказал о двух типах санкций против России

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с ФАН рассказал о двух типах санкций против России.

«ПМЭФ показал, что санкции против России делятся на два типа: европейские и американские. Причём европейские делятся ещё на подпункты, так как у каждой страны свой интерес», — заявил он.

По его словам, разделение произошло из-за того, что Вашингтон резко обернул свою политику против Брюсселя.

«Сейчас и влияние Китая немалое, а это значит, что европейский капитал может потерять возможность участвовать в крупных процессах. Теперь как минимум необходимо не усиливать санкции», — считает Колташов.

Как отметил эксперт, отменить санкционные меры Европа пока не может, поскольку это будет сигналом для Соединённых Штатов, что европейские страны выходят из-под их контроля по многим ключевым вопросам.

В дальнейшем, прогнозирует Колташов, скорее всего, будет только демонстративное санкционное противостояние.

«В любом случае для России ожидается смягчение: единой коалиции, единого фронта, который норовил ввести как можно больше ограничений, уже нет», — добавил эксперт.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что спираль санкций в мире лишь раскручивается и затрагивает всё больше стран.

22 мая директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал принятый Госдумой закон о контрсанкциях в отношении США.