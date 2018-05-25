Путин заявил, что спираль санкций в мире продолжает раскручиваться

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, отметил, что спираль санкций в мире лишь раскручивается и затрагивает всё больше стран.

«Закрученная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьёт по всё большему числу стран и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то этот режим торговых ограничений никогда применяться не будет, что подобные проблемы обойдут их стороной», — заявил президент.

По его словам, произвольность и бесконтрольность «неизбежно порождают соблазн» использовать инструмент ограничений.

«Снова и снова, всё шире и шире, направо и налево, по любому случаю, невзирая на политическую лояльность, на разговоры о солидарности, на прежние соглашения и многолетние кооперационные связи», — добавил он.

Ранее Путин подчеркнул, что Москва не признаёт никаких односторонних санкций.

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