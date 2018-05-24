Путин рассказал о нелегитимности любых односторонних санкций США

Россия не признаёт никаких односторонних ограничений, заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя ситуацию с введением санкций США.

«Что касается всякого санкционного давления, мы никогда не признавали никаких односторонних ограничений. Достаточно взять Устав ООН и почитать — все, кто умеет это делать, поймут, что любые односторонние санкции нелегитимны, незаконны, вот и всё», — заявил Путин.

Он отметил, что данный вопрос активно обсуждается на Петербургском международном экономическом форуме.

«Что касается конкретных механизмов, то мы сегодня об этом не говорили», — подчеркнул президент.

Ранее Путин обсудил с Макроном одностороннее решение Соединённых Штатов по выходу из иранской ядерной сделки.