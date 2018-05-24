Путин и Макрон обсудили выход США из иранской ядерной сделки

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Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном одностороннее решение Соединённых Штатов по выходу из иранской ядерной сделки.
Путин и Макрон обсудили выход США из иранской ядерной сделки
  • Reuters

Об этом российский президент рассказал в ходе пресс-конференции.

«Переговоры охватывали буквально все актуальные проблемы», — отметил он.

По словам Путина, в ходе встречи были обсуждены «односторонние действия Соединённых Штатов по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий».

Также он отметил, что в контексте положения дел в Сирии обе стороны обсудили необходимость содействия политическому урегулированию в САР.

Ранее в Кремле огласили темы встречи Путина и Макрона.

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