Путин и Макрон обсудили выход США из иранской ядерной сделки
- Reuters
Об этом российский президент рассказал в ходе пресс-конференции.
«Переговоры охватывали буквально все актуальные проблемы», — отметил он.
По словам Путина, в ходе встречи были обсуждены «односторонние действия Соединённых Штатов по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий».
Также он отметил, что в контексте положения дел в Сирии обе стороны обсудили необходимость содействия политическому урегулированию в САР.
Ранее в Кремле огласили темы встречи Путина и Макрона.