Путин и Макрон обсудили выход США из иранской ядерной сделки

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном одностороннее решение Соединённых Штатов по выходу из иранской ядерной сделки.

Об этом российский президент рассказал в ходе пресс-конференции.

«Переговоры охватывали буквально все актуальные проблемы», — отметил он.

По словам Путина, в ходе встречи были обсуждены «односторонние действия Соединённых Штатов по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий».

Также он отметил, что в контексте положения дел в Сирии обе стороны обсудили необходимость содействия политическому урегулированию в САР.

Ранее в Кремле огласили темы встречи Путина и Макрона.