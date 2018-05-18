В Кремле огласили темы встречи Путина и Макрона
- Reuters
«Запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых имеется в виду обсудить развитие двустороннего российско-французского сотрудничества и актуальные международные и региональные вопросы», — приводит сообщение РИА Новости.
В частности, главы государств обменяются мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, о сирийском урегулировании и кризисе на Украине.
Кроме того, к подписанию подготовлен ряд совместных документов.
Ранее Путин заявил, что на встрече с французским лидером не планирует поднимать вопрос отмены антироссийских санкций.
24—25 мая Макрон посетит Петербургский международный экономический форум и встретится с президентом России.