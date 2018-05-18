В Кремле назвали темы встречи Путина с президентом Болгарии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с болгарским коллегой Руменом Радевым обсудит развитие сотрудничества в различных сферах, передаёт пресс-служба Кремля.

«22 мая в Сочи Путин встретится с президентом Республики Болгария Руменом Радевым, который будет находиться в России с рабочим визитом для участия в мероприятиях, посвящённых 140-летию освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877—1878 годов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств обсудят перспективы российско-болгарского сотрудничества в различных сферах, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с лидерами Индии и Болгарии.