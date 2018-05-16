Путин встретится с премьером Индии и президентом Болгарии

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Президент России Владимир Путин проведёт встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Болгарии Руменом Радевым.
Путин встретится с премьером Индии и президентом Болгарии
  • Reuters

«У нас там и индийский премьер-министр, и болгарский президент», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о программе Путина на 21—22 мая.

Песков уточнил, что болгарский президент приедет в Сочи.

Ранее сообщалось, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который будет проходить 24—26 мая.

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