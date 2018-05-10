В пленарном заседании ПМЭФ примут участие Путин, Макрон, Абэ и Лагард
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой пресс-службу Росконгресса.
Отмечается, что пленарное заседание форума состоится 25 мая. Модератором сессии выступит главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.
Ранее телеканал «360» сообщал, что выездная сессия в рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт в Калмыкии.
Также стало известно, что посол США в России Джон Хантсман примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Форум будет проходить 24—26 мая.