В пленарном заседании ПМЭФ примут участие Путин, Макрон, Абэ и Лагард

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой пресс-службу Росконгресса.

Отмечается, что пленарное заседание форума состоится 25 мая. Модератором сессии выступит главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что выездная сессия в рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт в Калмыкии.

Также стало известно, что посол США в России Джон Хантсман примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Форум будет проходить 24—26 мая.